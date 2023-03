A seleção brasileira retorna a campo pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Catar neste sábado, 25, e enfrentará a surpresa da última edição, Marrocos, em amistoso. O jogo, além de marcar a volta da Canarinho, também será a estreia de Ramon Menezes como técnico interino – e a numeração de seus comandados, que homenagearão Pelé estampando seu nome nos uniformes, já foi divulgada pela CBF.

Dentre os dez jogadores que estavam no Mundial, somente Casemiro, Lucas Paquetá e Weverton utilizarão as mesmas camisas do torneio – 5, 7 e 12, respectivamente. Todos os outros mudaram, com destaque para Ederson, que herdou a 1 de Alisson, Éder Militão, com a 3 de Thiago Silva, Rodrygo, o 10 na ausência de Neymar, e Vinícius Júnior, que ficou com a 11 de Raphinha. Bremer, com a 4, e Alex Telles, com a 6, também receberam ‘números de titular’.

Ainda não foi confirmado o dia em que as eliminatórias para a Copa de 2026 começarão, e nem quem será o treinador efetivo da seleção brasileira. O nome mais cogitado é o de Carlo Ancelotti, atual vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid e tetracampeão do torneio. Outros especulados são Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Fluminense. Por enquanto, cabe a Ramon Menezes ditar qual será a primeira cara da equipe após o trabalho de Tite.

Numeração do Brasil para o amistoso contra Marrocos:

1. Ederson

2. Emerson Royal

3. Éder Militão

4. Bremer

5. Casemiro

6. Alex Telles

7. Lucas Paquetá

8. Andrey

9. Yuri Alberto

10. Rodrygo

11. Vinícius Júnior

12. Weverton

13. Arthur

14. Ibañez

15. Robert Renan

16. Renan Lodi

17. André

18. João Gomes

19. Vitor Roque

20. Raphael Veiga

21. Antony

22. Rony

23. Mycael