A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 18, nomes das suas estrelas que estarão no retorno presencial da CCXP, que acontece entre 1º e 4 de dezembro. O painel da gigante do streaming, que vai acontecer no sábado, 3, a partir das 13h30, vai contar com a presença de nomes de séries de sucesso da plataforma, como Round 6, Sandman, Wandinha e Sintonia.

Round 6, um dos maiores hits da história da Netflix, será representado pelo ator sul-coreano Park Hae-soo, que também faz parte do elenco de La Casa de Papel: Coreia, onde interpreta Berlin. Já do reino dos Sonhos, desembarcam no Brasil Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie para sentir de perto o carinho dos fãs brasileiros por Sandman, que teve sua 2ª temporada recém confirmada.

Outra confirmação é da protagonista de Wandinha, Jenna Ortega, juntamente com Gwendoline, que vão contar um pouco mais sobre fazer parte do universo da Família Addams. O ator Noah Centineo volta ao país para falar da sua nova série – Recruta – onde interpreta um jovem agente secreto da CIA.

Sophia Brown e Laurence O’Fuarain vêm ao Brasil para apresentar The Witcher: A Origem – spin-off da franquia do “bruxão” – que estreia dia 25 de dezembro.

O Brasil também será representado com a presença de Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas, de Sintonia, que vão contar um pouco mais da experiência de fazer parte de uma das produções nacionais de maior sucesso no streaming.

Além da presença dos atores e atrizes, o público pode esperar por surpresas com teasers e trailers inéditos, recados especiais e conteúdo em primeira mão de séries e filmes como Alice in Borderland, Glass Onion: Um Mistério Knives Out e The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo – Parte 1.