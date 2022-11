Stan Lee será celebrado pela CCXP 2022, ano em que se comemora o centenário do mestre dos quadrinhos. Para isso, divulgou seu pôster oficial, que traz uma ilustração com o icônico artista, criador do Homem-Aranha, entre outros heróis.

Marcante também por suas falas, no cartaz da CCXP 2022 Stan Lee surge em meio a balões com algumas dessas frases. Assinada por Márcio Hum, a arte é baseada na estátua da Iron Studios da linha MiniCo. “Trata-se de uma bela e divertida representação estilizada do maior criador que esse planeta já viu”, destaca Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador do Artists’ Valley no material de divulgação do evento. No mesmo espaço dado a Lee, também estiveram personagens da Turma da Mônica, Harry Potter, Batman, Superman, Vingadores, Homem-Aranha e a Mulher-Maravilha.

Nascido em Nova York, em 28 de dezembro de 1922, Stan Lee foi escritor, editor e executivo da indústria de histórias em quadrinhos americana. Ele morreu em 12 de novembro de 2018, aos 95 anos. Com a ajuda de Steve Ditko (com quem imaginou o Homem-Aranha) e Jack Kirby (parceiro na criação de Hulk, Thor e Homem de Ferro), Stan Lee deu início à ideia de um universo compartilhado para as histórias dos heróis da Marvel no início da década de 1960, o que culminou em diversas sagas que envolviam heróis diferentes.

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro.

Local: São Paulo Expo. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Jabaquara, SP.