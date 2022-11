Três meses após ser demitido do Coritiba, o paraguaio Gustavo Morínigo já tem novo emprego em clubes brasileiros. O treinador foi oficializado Nesta terça-feira no Ceará, no qual sua principal missão será recolocar a equipe na elite nacional após queda neste Brasileirão.

“O Ceará tem um novo treinador. De olho nas disputas do Campeonato Cearense, Copas do Nordeste e do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B, o Vozão fechou a contratação do paraguaio Gustavo Morínigo, profissional de 45 anos e com passagens por equipes como Nacional/PAR, Libertad/PAR e, mais recentemente, Coritiba”, oficializou o Ceará.

Com péssimo trabalho na reta final do Brasileirão, o argentino Lucho González acabou demitido e o Ceará foi treinado pelo interino Juca Antonello nas últimas rodadas. Depois de ótimo trabalho no Coritiba, Morínigo chega sob enorme expectativa de repetir o sucesso no clube paranaense, ao qual recolocou na elite nacional.

O técnico paraguaio chegou ao Brasil em 2020, para assumir o Coritiba, então na Série B. Fez um bom trabalho e conduziu o time à elite do futebol nacional. Sua metodologia foi aprovada pelo diretor de Futebol do Ceará, Albeci Júnior.

“Depois de acertarmos a permanência do PC Gusmão na coordenação técnica e da contratação do Juliano Camargo para o cargo de Executivo de Futebol, traçamos o perfil da comissão técnica, de acordo com o que acreditamos ser o DNA do Ceará e das competições que disputaremos em 2023. Diante disso, pensamos em alguns nomes com esse perfil e fizemos várias reuniões até chegarmos ao nome do Gustavo Morínigo”, revelou, antes de elogiar o contratado.

“É um profissional que vem com uma bagagem de acesso à Série A e também de conquistas estaduais. Acreditamos que, junto aos profissionais que já estão no clube, ele e sua comissão poderão fazer um excelente trabalho na temporada que se aproxima”, ressaltou.

Além de Morínigo, também acertaram com o Ceará o auxiliar técnico Diosnel Burgos, também paraguaio, e o preparador físico Martín Paolorosso, que é argentino. Eles chegarão à capital cearense nos próximos dias e já integrarão o processo de planejamento da temporada 2023.