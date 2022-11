Precisando única e exclusivamente da vitória para continuar vivo na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira para mais uma decisão. Fora de casa, o time cearense visita o rebaixado Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 19h, pela 37ª e penúltima rodada.

Na 18ª colocação, com 34 pontos, o Ceará luta para não cair para a Série B. Ele precisa vencer o Avaí e depois o Juventude na última rodada, além de torcer por tropeços dos seus concorrentes diretos: Cuiabá, com 38 pontos, e Atlético-GO, com 34 e na 17ª posição.

Atualmente, o alvinegro cearense tem 93,8% de probabilidades de ser rebaixado à Série B. O Avaí, por sua vez, teve seu rebaixamento decretado na rodada passada e segue na 19ª posição, com 29 pontos, na frente apenas do Juventude, com 21, e também rebaixado.

No Avaí, o técnico interino Marquinhos contará com o retorno do atacante Bissoli, que estava suspenso contra o Santos. Já William Pottker, Bruno Cortez e Paolo Guerrero seguem de fora, todos contundidos.

Mesmo já na Série B em 2023, o interino tenta reanimar seus jogadores. “Sabemos que já estamos rebaixados, mas não queremos fazer feio diante do nosso torcedor. O Ceará está brigando pelo rebaixamento e não podemos facilitar. Nesse jogo, posso dar chances a jovens jogadores que vêm atuando pouco. Mas, vamos para cima”, comentou o treinador.

Do outro lado, o técnico interino Juca Antonello terá o retorno do atacante Mendoza para escalar o Ceará. O colombiano vinha tratando um edema na coxa, mas como teve uma melhora, viajou normalmente com os demais companheiros e tem grandes chances de atuar. Além dele, o atacante Cléber também volta de suspensão.

Por outro lado, a lista de desfalques é grande: o atacante Zé Roberto está suspenso, enquanto Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Messias, Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato e Matheus Peixoto estão todos entregues ao departamento médico.