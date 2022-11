A Cemig e Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) lançaram um aplicativo de segurança nas proximidades de barragens de usinas hidrelétricas e de mineradoras. O app, chamado de PROX, foi desenvolvido nos últimos dois anos e traz dados de 536 barragens.

O app é gratuito e está disponível em IOS e Android. O sistema usa georreferência para mapear a área em torno do usuário e apontar riscos hidrológicos, geológicos, de queimadas e de descarga elétrica. O aplicativo envia alertas de segurança, com base em informações fornecidas pelas empresas, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Também aponta as rotas de fuga e indica pontos de encontro e contatos dos agentes de resposta, como a Defesa Civil.

A plataforma representa uma expansão, realizada em parceria com 11 mineradoras, do aplicativo Proximidade, lançado em 2019 pela Cemig com foco nos rios e reservatórios das usinas. Para que as informações sobre a situação das barragens sejam atualizadas, é preciso que as empresas alimentem o sistema.

“As mineradoras estão permanentemente alimentando o sistema com dados. O grupo é de grandes mineradoras, mas empresas dos mais diversos portes estão sendo convidadas”, disse Raul Jungmann, presidente do Ibram.

De acordo com ele, o app ajuda a combater um inimigo oculto da população no entorno das barragens: a disseminação de notícias falsas sobre a segurança das estruturas, que cria alarmes indevidos. “Infelizmente, quando tem muitas chuvas, acontecem fake news sobre as barragens.”