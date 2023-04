(Marcelo Camargo/ABr)

O dia 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalhador, será marcado por programações das centrais sindicais do Paraná. Elas devem participar de um encontro unificado em São Paulo, mas também participarão de ações em Curitiba e região.



A Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT PR) informou que, enquanto CUT, participará do 1º de Maio unificado no Vale do Anhangabaú, São Paulo. Para os associados que não forem se deslocar, a recomendação é que participem da celebração ecumênica e mobilização popular que acontecerá no bairro Tatuquara, em Curitiba. O evento será mediado pelas Pastorais Sociais da Arquidiocese de Curitiba e Movimentos Sociais.



A Nova Central Sindical dos Trabalhadores do Paraná (NCST PR) fará uma ação na sede campestre do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sintracom), em Londrina. A NCST também informou sobre um torneio de futebol que ocorrerá no local.



O encontro do dia do trabalhador unificado é apoiado por centrais como CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical (Classe Trabalhadora), CSB, Nova Central e Pública. O evento acontecerá no Vale do Anhangabaú pela história sindical do local. O Anhangabaú foi palco das Diretas Já, em 1984, que pedia pelo fim da Ditadura Militar. Além de outras atrações musicais e artísticas, o presidente Lula confirmou presença no evento.