Enquanto se prepara para a temporada de 2023, a Chapecoense recebeu um convite especial. O Atlético Nacional, da Colômbia, clube com quem tem muita proximidade por conta do acidente aéreo de 2016, convidou o time catarinense para um amistoso no mês de janeiro.

A data inicial seria no dia 14 de janeiro, mas coincide com a estreia da Chapecoense no Campeonato Catarinense. Por isso, uma nova data está sendo discutida. Por enquanto, o clube também não entrou em contato com a Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Os clubes ficaram próximos, já que o Atlético Nacional seria o adversário na final da Sul-Americana daquele trágico ano.

Aliado a isso, a Chapecoense também segue no mercado em busca de reforços e um nome que ganhou força nas últimas horas foi o do zagueiro Éverton Alemão, de 29 anos, que estava defendendo o Brusque nas últimas quatro temporadas.

Atualmente, o elenco da Chapecoense está de férias e retorna no começo de dezembro, para dar início a pré-temporada. Em janeiro, começa a disputa do Campeonato Catarinense.