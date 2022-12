A parada do Campeonato Inglês para a disputa da Copa do Mundo do Catar parece ter feito bem ao Chelsea. De volta aos jogos oficiais nesta terça-feira, o time de Londres derrotou o Bournemouth por 2 a 0, no Stamford Bridge, e encerrou uma série de cinco jogos sem vitória na competição.

O triunfo fez o Chelsea chegar aos 24 pontos, na oitava colocação da tabela. O Bournemouth estacionou nos 16, no 14º posto. A equipe londrina, além dos tropeços seguidos no Inglês, vinha de uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa, diante do Manchester City.

Com o fim da Copa, o Chelsea voltou a contar com seus principais jogadores que estiveram no Catar, como o zagueiro brasileiro Thiago Silva, os ingleses Raheem Sterling e Mason Mount e o americano Christian Pulisic, todos do setor ofensivo da equipe.

Diante da pior defesa do Campeonato Inglês, o time da casa não teve dificuldades para construir a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Sterling cruzou rasteiro na área, pela direita, e Havertz deu um carrinho na pequena área para completar para as redes.

O segundo gol veio oito minutos depois. Após bate-rebate na área, Mount aproveitou a sobra e bateu de fora da área, com curva, para ampliar a vantagem dos anfitriões. Antes do intervalo, aos 43, Pulisic ainda mandou para as redes, mas o gol foi anulado por falta no início da jogada.

No segundo tempo, o Chelsea resolveu desacelerar. O time passou a atuar recuado, esperando as poucas investidas do Bournemouth, que também pouco disposto a se arriscar. A partida, então, perdeu ritmo e qualidade técnica. E, mesmo sem agradar, o time da casa saiu de campo com os três pontos.