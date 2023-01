O Chelsea continua sem encantar no Campeonato Inglês. Neste domingo, ficou no empate por 1 a 1, com o Nottingham Forest, no City Ground, pela 18ª rodada. Com isso, ficou ainda muito longe de entrar na disputa pelo título com Arsenal e Manchester City.

O empate deixou o Chelsea na oitava posição, com 25 pontos. O líder Arsenal, por exemplo, já tem 43. O Nottingham, por outro lado, ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento. Agora é o 18º colocado, com 14.

Antes de a bola rolar, Pelé foi homenageado nos telões do estádio, assim como ocorreu nos demais jogos do Campeonato Inglês. Foi respeitado também um minuto de silêncio ao Rei.

O jogo começou movimentado. O Chelsea foi para cima e abriu o placar logo aos 16 minutos. Sterling pegou o rebote dentro da área, após tentativa de calcanhar de Boly que acertou o travessão, e chutou certeiro para fazer 1 a 0.

O Chelsea chegou a ter 80% de posse de bola diante de um adversário que passou o primeiro tempo todo se defendendo. Pulisic teve a chance de ampliar, mas Henderson fez uma defesa tranquila.

No segundo tempo, o Nottingham resolveu sair para o ataque e acabou pegando o Chelsea de surpresa. Aos nove minutos, Yates fez boa jogada pela direita e rolou para trás para Gibbs-White, que pegou de voleio e jogou na trave.

De tanto insistir, o Nottingham empatou aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola desviou para Aurier, que dominou no peito e mandou no fundo das redes. Após o gol, voltou a se fechar e acabou arrancando o empate diante do Chelsea.