Chico Felitti lançou seu novo projeto, o podcast O Ateliê, um documentário investigativo que acompanha um grupo de ex-alunos, ex-funcionários e ex-colegas do dono da escola de arte O Ateliê, em São Paulo, que afirmam ter feito parte de uma seita. Os relatos são em dez episódios e contam histórias de crimes de violência, abuso psicológico e exploração financeira.

Felitti, responsável pelo projeto A Mulher da Casa Abandonada, tem apoio de Beatriz Trevisan, que o ajudou a entrevistar mais de 50 pessoas, e Luan Alencar, responsável pela edição. É possível ouvir às quartas-feiras os episódios em todas as plataformas de áudio e no YouTube de forma gratuita. Apoiadores do podcast têm acesso aos quatro episódios do mês na primeira semana através de uma assinatura mensal no valor de R$9,90. Saiba mais.