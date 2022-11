A principal agência anticorrupção da China está investigando um vice-governador do Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês), em uma medida que sinaliza um escrutínio mais rigoroso ao banco central da China após a conclusão de um conclave do Partido Comunista no mês passado.

A investigação sobre Fan Yifei por “suspeitas de graves violações de leis e disciplina” foi anunciada em uma declaração de uma única frase publicada no sábado pela agência anticorrupção, a Comissão Central de Inspeção Disciplinar. Fan foi retirado de seu local de trabalho na tarde de sexta-feira, de acordo com o Securities Times, um jornal estatal.

Ele supervisionou pagamentos e tecnologia financeira no PBoC. Faw tem mestrado em economia internacional pela Universidade de Columbia, segundo o site do banco central. Ele subiu na hierarquia do China Construction Bank Corp., controlado pelo Estado, onde trabalhou com Wang Qishan, o czar anticorrupção da China durante o primeiro mandato de Xi Jinping, de 2012 a 2017, bem como vice-presidente.

No ano passado, Xi lançou uma ampla rodada de inspeções de cerca de 25 reguladores financeiros, bancos estatais, seguradoras e fundos de investimento, parte de um esforço mais amplo para reafirmar a autoridade do Partido Comunista sobre as instituições financeiras.