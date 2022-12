As Forças Armadas da China enviaram 71 aviões e sete navios para a região de Taiwan, em uma mostra de força de 24 horas direcionada à ilha, afirmou nesta segunda-feira (26) o Ministério da Defesa de Taiwan. Pequim criticou provisões relacionadas a Taiwan no orçamento anual de defesa dos Estados Unidos, aprovado no sábado.

A China tem reforçado nos últimos anos o assédio militar a Taiwan, que ela considera parte de seu território. O Exército de Libertação Popular do Partido Comunista tem enviado aviões ou navios à ilha quase diariamente, nesse contexto. Entre as 6h (hora local) do domingo (25) e as 6h da segunda-feira, 47 aviões chineses cruzaram o Estreito de Taiwan, que diz monitorar esses movimentos.

No orçamento de defesa americano, a China é qualificada como um desafio estratégico. Para a região do Indo-Pacífico, a legislação autoriza aumentar a cooperação de segurança com Taiwan e requer expansão cooperada com a Índia em tecnologias emergentes de defesa, bem como em logística. Fonte: Associated Press.