O interprete do deus nórdico Thor, Chris Hemsworth descobriu durante as gravações da sua nova série, Sem Limites, lançada pelo National Geographic e disponível na Disney+, que tem uma predisposição genética para ser diagnosticado com Alzheimer – doença degenerativa que causa deterioração dos sistemas cognitivo e neurológico.

Em entrevista à revista americana Vanity Fair, o astro falou que o plano era que ele soubesse de todos os resultados referente aos exames médicos que fez para realizar em frente às câmeras e como ele poderia melhorar, mas não foi o que aconteceu.

“Peter Atita, que é o médico da longevidade naquele episódio e supervisiona grande parte do programa, ligou para Darren Aronofsky [criador do programa] e disse: ‘Não quero contar isso a ele na frente das câmeras’. Foi muito chocante porque ele me ligou e me contou”, contou.

Casado com Elsa Pataky e pai de três filhos, o ator disse que haver casos na família, com o seu avô e disse também que o documentário ganhou um novo significado após a descoberta.

“A série, que inicialmente era uma exploração da longevidade e, é claro, deveria ser divertida, tornou-se ainda mais relevante e importante para mim, ainda mais comovente do que eu jamais pensei que seria. Foi um catalisador muito bom para mergulhar em tudo o que eu precisava fazer na prevenção. Não é um gene pré-determinista, mas é uma forte indicação”, disse.