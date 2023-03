Valquir Aureliano

O programa Cinema na Praça, iniciativa do Governo do Estado que já percorreu dezenas de cidades do Interior do Paraná desde 2019, iniciaria curta temporada em bairros da Capital, nesta segunda-feira (6). A estreia seria na Cidade Industrial de Curitiba, mas, depois que a estrutura foi montada (cadeiras e palco), uma forte chuva atrapalhou tudo.

As chuvas desde o final do ano passado continuam provocando muitos estragos, especialmente no interior do Paraná. Nesta segunda-feira, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná interditou a PR-492 na altura do km 11+700, próximo ao município de Tamboara, região Noroeste, após o pavimento ceder na sexta-feira (3), devido às constantes chuvas na região.

Bandeirantes registrou uma tromba d´água no domingo (5) depois de fortes chuvas. Tibagi, nos Campos Gerais, decretou situação de emergência na sexta-feira, também por causa de danos causados pela chuva.

A Confederação Nacional de Municípios elaborou um estudo sobre os prejuízos causados por desastres naturais nos últimos dez anos no Brasil. O levantamento concluiu que entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2023 os desastres causaram R$ 401,3 bilhões de prejuízos em todo o Brasil.