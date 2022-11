A primeira vaga nas semifinais da Copa Davis foi definida nesta quarta-feira, com uma vitória da Croácia sobre a Espanha, definida após batalha épica de 3 horas e 13 minutos entre o croata Marin Cilic e o espanhol Pablo Carreño, em Málaga. Cilic venceu por 2 sets a 0, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/5). Antes, Borna Coric bateu Roberto Bautista em sets diretos, por 6/4 e 7/6 (6/4).

Cilic chegou a ficar a dois pontos da derrota no set final, quando o placar marcava 5/6 a favor de Carreño. Mesmo assim, conseguiu levar ao tie break, no qual teve um início difícil, em desvantagem por 4 a 1, mas reagiu a tempo de terminar a disputa com o triunfo e a classificação para a semifinal.

“Eu estava sacando muito, muito bem. Então, obviamente, é muito mais fácil jogar assim. Posso relaxar mais nos games de serviços quando ele está sacando, porque eu sei que é mais provável que eu segure meu serviço. Isso fez a diferença. Acho que, de uma forma geral, fiz um jogo inteligente. Ataquei quando tinha que atacar, e defendi quando tinha que defender. Também alternar o ritmo e fiquei satisfeito com o meu jogo”, afirmou Cilic.

A adversária da Croácia pela vaga na final será a Austrália, que eliminou a Holanda. A outra semifinal ainda será definida em duas partidas das quartas de final, marcadas para esta quinta-feira. A partir das 6 horas (de Brasília), a Itália enfrenta os Estados Unidos. Mais tarde, às 12 horas, o embate será entre Alemanha e Canadá.