Ari Dias/AEN

Parte da programação do Verão Maior Paraná, o Cinema na Praça, projeto do Governo do Estado, está animando grandes plateias no Litoral. Nesta semana ele vai passar por quatro balneários de Pontal do Paraná, de quinta a domingo (19 a 21) e, por causa da extensão do município, estão previstas sessões em outros quatro pontos de Pontal, na próxima semana.

Por meio de um caminhão equipado com uma tela de cinema, pensado especialmente para o projeto, o Cinema na Praça é instalado em locais públicos, de fácil acesso. Cerca de 400 cadeiras completam a estrutura para o público.

O objetivo é levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores de municípios do Interior do Estado que não possuem salas de exibição. No verão, com o nome de Cinema na Praia, é uma opção de diversão extra para moradores e visitantes das cidades litorâneas.

FILMES – Dois filmes foram selecionados para a temporada do Cinema na Praça no Litoral: O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família, e Os Croods 2 – Uma Nova Era. As sessões acontecem sempre às 19h e 21h e estão sujeitas a cancelamentos devido às condições climáticas.

As películas são concedidas pela Motion Picture Association of America – associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood. A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à programação.

As sessões gratuitas serão realizadas até 12 de fevereiro de 2023. Nesta temporada, o projeto já passou por Guaratuba e Matinhos e, depois de Pontal do Paraná, segue para Paranaguá, Morretes e Antonina, retornando para a semana final em Matinhos.

SOBRE O PROJETO – O projeto Cinema na Praça é do Governo do Estado do Paraná, executado pela Secretaria de Estado da Cultura e Casa Civil – Governadoria. Nas duas edições – em 2019 e 2022 –, contou com a parceria da montadora Renault. O está previsto no Plano de Governo – projeto 238, Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento, dentro da linha de Fortalecimento de Políticas Públicas de Cultura.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações são realizadas nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

SERVIÇO:

Cinema na Praça – Pontal do Paraná

19/01 – Av. Paraná, 166 – Calçadão do Balneário Santa Terezinha

20/01 – Praça Caetano Munhoz da Rocha – Balneário de Ipanema

21/01 – Rua dos Eucaliptos s/nº – Balneário Pontal do Sul Em frente à Câmara Municipal de Pontal do Paraná

22/01 – Av. Dep. Aníbal Khury, 2947 – Balneário Praia de Leste