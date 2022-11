O futebol provocou mais um dia de festa em Senegal. Depois de tomarem as ruas para celebrar o título da Copa Africana das Nações, há oito meses, os senegaleses repetiram o ato nesta terça-feira em comemoração à classificação da seleção nacional para as oitavas de final da Copa do Mundo. O clima também foi propício para homenagens a ídolos de diferentes gerações: Sadio Mané, fora da Copa por lesão, e Papa Bouba Diop, lendário meio-campista morto em 2020.

A vaga na próxima fase foi garantida após vitória por 2 a 1 sobre o Equador, em jogo da última rodada do Grupo A. Logo após o apito final, a Federação Senegalesa de Futebol publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra uma multidão festejando em Dakar, capital do país. Torcedores, tanto de Dakar quanto de outras cidades, também compartilharam os momentos de euforia coletiva registrados depois da partida.

Com a classificação, os torcedores alimentam a expectativa de que Senegal ao menos iguale a campanha de 2002, ano em que foi eliminado nas quartas de final pela Turquia, seu melhor desempenho em uma Copa do Mundo. Após o feito histórico, ficou de fora dos três Mundiais seguintes, em 2006, 2010 e 2014, e só voltou em 2018, mas foi eliminado na fase de grupos.

Na atual edição, a seleção senegalesa teve de superar a ausência do lesionado Sadio Mané, grande astro do futebol do país e eleito segundo melhor jogador do mundo pelo Prêmio Bola de Ouro. “Eu acredito no meu time e gostaríamos de dedicar a vitória a Mané, que nos mandou uma mensagem antes do jogo. Mesmo que não esteja aqui, ele esteve presente”, comentou o capitão Koulibaly após a classificação.

Além de Mané, um ídolo mais antigo foi homenageado. Papa Bouba Diop, que foi um dos grandes nomes da campanha de 2002 e morreu em 2020, foi exaltado em um cartaz levantado pelos jogadores com a frase “Um verdadeiro leão nunca morre”. Além disso, a faixa de capitão de Koulibaly foi estampada com o número 19, utilizado por Diop, morto aos 42 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica.