(Fernando Frazão/ABr)

O clima mais chuvoso em Curitiba até deu uma trégua e o sol chegou a aparecer entre nuvens durante a tarde desta terça-feira (21).



Essa condição pode até ocorrer nos próximos dias, porém a chuva também deve retornar com mais frequência, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do PR (Simepar).



As chuvas serão típicas de verão e devem acontecer mais no período da tarde. As temperaturas máximas também ficam mais altas nesta semana.



Esse período com chuvas de verão deve prosseguir até o final de fevereiro e entrar pelos primeiros dias de março, pelo menos.