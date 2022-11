Os sinais de empolgação da torcida com a Copa do Mundo do Catar estão espalhados por São Paulo. Essa é a percepção de lojistas, comerciantes e gerentes de restaurantes e bares visitados pelo Estadão – o torneio começa neste domingo, às 13h (de Brasília), com o jogo entre Catar e Equador.

A animação com o Mundial era tímida, mas começou a dar as caras nos últimos dias. Seja por meio de pessoas procurando utensílios da seleção para torcer ou clientes querendo fazer reservas de mesas para acompanhar os jogos em turma nos estabelecimentos.

Corintiano, o analista de suporte técnico de Tecnologia da Informação (TI) Rubens Soares manifesta sua empolgação decorando a rua onde mora em parceria com os vizinhos. Ele mora no Jardim Ubirajara, na zona sul de São Paulo, e, de quatro em quatro anos, ele e outras pessoas arrumam um tempo para decorar os 100 metros da Rua Colastine, onde vivem.

“A seleção brasileira é emoção em conjunto. O pessoal lá da rua gosta muito de futebol independentemente do time que torce”, conta.

A bandeira brasileira pintada no chão e as fitinhas verdes, amarelas e azuis presas em barbantes amarrados nos postes fazem Soares sentir orgulho do que foi feito. Decorar a rua é uma tradição para ele. Já são tantas as vezes que o analista de TI até se confunde quando questionado em que ano o trabalho foi feito pela primeira vez: “Acho que desde 2006 ou 2010 se não me engano.”

O Beco do Batman, um dos pontos turísticos mais tradicionais de São Paulo na Vila Madalena, na zona oeste da cidade, também entrou no clima da Copa do Mundo. Conhecido pelos desenhos nos muros e painéis de grafite, o local ganhou uma nova arte em homenagem à seleção brasileira.

Em letras garrafais e pintadas de amarelo, a palavra Brasil, gravada sobre um fundo azul e em baixo de seis estrelas brancas em referência ao hexacampeonato que a seleção brasileira persegue, estampa uma das paredes do beco.

COMÉRCIO

Alex Pires, gerente de um dos bares na Vila Madalena, diz à reportagem do Estadão que o estabelecimento que administra tem recebido muita procura por reservas neste final de ano e que o local, assim como foi durante a Copa de 2018, vai ter outro esquema de funcionamento ao longo do torneio.

“Além de contratarmos mais funcionários, vamos também instalar mais três televisões para os jogos, abrir mais o espaço do nosso quintal, colocar coberturas em caso de chuvas e começar o serviço mais cedo, às 13h”, diz Pires.

VETO A ESTACIONAMENTOS

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) inicia hoje mudanças nas regras de estacionamento na Vila Madalena e em Pinheiros, na zona oeste, por causa da Copa. O objetivo é aliviar o fluxo na região que reúne diversos bares, que devem atrair torcedores para assistirem as partidas.

AS ALTERAÇÕES

Os veículos ficarão proibidos de parar na Rua Inácio Pereira da Rocha, entre as Ruas Deputado Lacerda Franco e Luís Murat, e na Rua Aspicuelta, entre Vicente Polito e Harmonia.

Também haverá veto na Felipe de Alcaçova, em toda extensão; Rua Wisard, entre Morás e Harmonia; Rua Mourato Coelho, entre a Cardeal Arcoverde e Wisard; Rua Fradique Coutinho, entre Wisard e Cardeal Arcoverde; Rua Fidalga, entre Wisard e Inácio Pereira da Rocha; Ruas Girassol e Harmonia, entre Wisard e Luís Murat; Rua Horácio Lane, entre Inácio Pereira da Rocha e Cardeal Arcoverde; Rua Belmiro Braga, entre as Cardeal Arcoverde e Inácio Pereira da Rocha; e Rua Padre João Gonçalves, entre as Inácio Pereira da Rocha e Fradique Coutinho.