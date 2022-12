O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta terça-feira, a ‘adoção’ de mais 11 refugiados, que vão participar da preparação do ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Com isso, o número total é de 52 atletas beneficiados com o projeto da entidade.

A Olimpíada na capital francesa será a terceira edição a ter uma equipe de refugiados, repetindo Rio-2016 e os Jogos de Tóquio, disputados no ano passado. Entre os refugiados estão quatro vindos da Síria, três do Afeganistão e um de Etiópia, Marrocos, Irã e Camarões.

Três deles buscam vaga no judô, dois no taekwondo, ciclismo e atletismo, além de mais um no boxe e outro na luta olímpica.

Veja a lista com os atletas, com os países de origem e onde irão treinar: Mohamad Akkash (judô – Síria/Alemanha); Yahya Al Ghotany (taekwondo – Síria/Jordânia); Masomah Ali Zada (ciclismo – Afeganistão/França); Mohammad Amin Alsalami (atletismo – Síria/Alemanha); Eyeru Gebru (ciclismo – Etiópia/França); Fouad Idbafdil (atletismo – Marrocos/França); Adnan Khakan (judô – Síria/Alemanha); Iman Mahdavi (luta livre – Irã/Itália); Cindy Ngamba (boxe – Camarões/Reino Unido); Abdullah Sediqi (taekwondo – Afeganistão/Bélgica) e Nigara Shaheen (judô – Afeganistão/Canadá).

“Apoiar refugiados e populações deslocadas continua sendo uma prioridade fundamental para o COI e faz parte da Recomendação 11 da Agenda Olímpica 2020+5. A crise global de refugiados continua a ser uma questão premente e urgente, com mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo atualmente deslocadas de suas casas. Diante disso, a missão do COI é mais relevante do que nunca”, escreveu a entidade em uma nota nas suas redes sociais. “A Fundação Olímpica dos Refugiados (ORF, sigla em inglês) se baseia nesse compromisso, gerenciando os bolsistas atletas refugiados e a equipe olímpica de refugiados do COI em Paris 2024.”