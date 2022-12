Kylian Mbappé foi poupado do treino da seleção francesa nesta terça-feira, quatro dias antes do confronto com a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Um dos astros da competição sofre com dores no joelho desde antes do início da competição.

“Kylian Mbappé está trabalhando na sala de recuperação, é normal dois dias depois de um jogo”, disse comunicado da Federação Francesa de Futebol (FFF), após os trabalhos realizados em Al Sadd, sob orientação do técnico Didier Deschamps.

Artilheiro do Mundial, com cinco gols, Mbappé é o grande destaque da seleção que busca o segundo título mundial consecutivo. O atacante do Paris Saint-Germain marcou duas vezes na vitória, por 3 a 1, sobre a Polônia, nas oitavas de final. França x Inglaterra será no sábado, às 16 horas, no Al Bayt Stadium, na cidade de Al Khor.

Apesar do bom desempenho de Mbappé e de Giroud, o ataque francês sente a falta de Benzema, cortado dias antes da estreia no Mundial. Ficaram de fora da Copa também por causa de lesão: Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kanté, Maignan e Kampara.