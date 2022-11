De forma dramática e com um gol nos acréscimos, o Manchester United derrotou o Fulham por 2 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Inglês, e ensaia uma aproximação junto ao pelotão de frente da competição. Garnacho, de 18 anos, foi o herói da partida ao assinalar o tento da vitória no último lance da partida. Com o resultado, o time do brasileiro Casemiro chegou aos 26 e está três pontos atrás do Tottenham, quarto colocado.

O Fulham do ex-flamenguista Andreas Pereira bem que tentou segurar o empate jogando em casa. Mas com a derrota, segue com 19 pontos na parte intermediária da tabela.

Os dois times retornam aos campos somente no mês que vem, após o fim da Copa do Mundo do Catar. No dia 27 de dezembro, o Manchester recebe o Nottingham Forest no Old Trafford. O Fulham entra em campo na véspera e encara como visitante o Crystal Palace.

O United, que vinha de derrota por 3 a 1 para o Aston Villa, entrou em campo disposto a buscar a reabilitação e abriu o placar logo aos 14 minutos em jogada iniciada por Bruno Fernandes. Ele deu um passe na medida para Christian Eriksen tirar do alcance do goleiro e fazer 1 a 0.

Com mais volume de jogo, a chance de ampliar foi desperdiçada aos 30 minutos com Martial. O jogador finalizou com liberdade de dentro da área, mas o goleiro Leno evitou o segundo gol na partida.

Na etapa final, quem voltou mais efetivo foi o Fulham e o empate não demorou a acontecer. Daniel James recebeu assistência de Tom Cairney e concluiu com categoria para deixar tudo igual aos 16 minutos.

Em busca da vitória, o Manchester reclamou de um pênalti aos 30 minutos em jogada que Garnacho caiu na área após desarme. O juiz mandou a partida seguir, mas o VAR foi acionado. O árbitro, porém, achou o lance normal e deu prosseguimento ao duelo.

Aos 39 minutos, McTominay teve a chance da vitória em bela cabeçada. Mas quando tudo indicava que o empate seria o resultado final, Garnacho tirou um coelho da cartola e definiu o confronto.

Em arrancada pela esquerda, após tabela com Eriksen, o jovem argentino ganhou dos marcadores na corrida e bateu cruzado para fazer 2 a 1 e sacramentar a vitória nos acréscimos.

No outro jogo da rodada, o Aston Villa conseguiu uma importante vitória fora de casa ao superar o Brighton por 2 a 1. Logo no primeiro minuto de jogo, os mandantes balançaram a rede. Mac Allister aproveitou um rebote dentro da área e chutou no canto para fazer 1 a 0.

A virada veio com dois gols de Danny Ings. Ele empatou a partida ainda no primeiro tempo cobrando pênalti. Na etapa final, aproveitou a bola em profundidade para chutar forte e garantir a vitória.

Na classificação, três pontos separam o Aston Villa (18), do Brighton (21). Após o período de paralisação do Inglês, o Aston Villa joga com o Liverpool no dia 26, no Villa Park. No mesmo dia, o Brighton enfrenta o Southampton fora de seus domínios.