O duelo entre Holanda e Argentina conta com quase todos os componentes de um grande clássico do futebol. Provocações, mistérios e um clima de revanche permeiam o encontro de Lionel Messi e cia. com a inexperiente geração holandesa nesta sexta-feira, às 16 horas, no Lusail Stadium, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O vencedor do confronto poderá ter o Brasil pela frente, na semifinal.

A partida vai colocar frente à frente a liderança de Messi, que pode se despedir dos Mundiais em caso de eliminação, e a pouca experiência da equipe holandesa, que tem média de idade semelhante a da Argentina, mas pouca rodagem em torneios de peso, como a Copa. Jogadores como Van Dijk, Frenkie De Jong e Dumfries, decisivo nas oitavas, jogam o primeiro Mundial de suas carreiras.

Na atual delegação da equipe, apenas três jogadores já estiveram em uma Copa, em 2014: Blind, Stefan de Vrij e Memphis Depay. A lacuna no currículo dos demais se deve à ausência da Holanda na Copa de 2018, na Rússia.

No Catar, o time holandês ainda não teve a chance de ganhar “casca”. Enfrentou rivais de menor expressão, como Equador, Senegal e a seleção anfitriã na fase de grupos. Nas oitavas, o confronto com o jovem time dos Estados Unidos também não pode ser considerado um teste.

O primeiro desafio holandês será justamente contra a bicampeã mundial, segundo admitiu o próprio técnico da Holanda. “Não quero subestimar os outros países que derrotamos. Mas a Argentina agora e, possivelmente o Brasil nas semifinais, é diferente. São seleções que apresentam algo a mais de tudo que enfrentamos na fase de grupos ou nas oitavas de final”, disse Louis Van Gaal.

Mas a pouca experiência do elenco parece não preocupar o consagrado treinador. Logo na estreia, ele colocou o goleiro Noppert entre os titulares. Não foi apenas o primeiro jogo dele numa Copa: foi sua estreia na seleção holandesa.

Noppert, de 2,03m de altura, não fez feio até agora e se diz preparado para conter Messi. “Será um jogo normal. Eu confio nos nossos defensores e no time que temos. E acho que temos os melhores zagueiros do mundo. O melhor time. Não tenho medo”, disse o goleiro do modesto Heerenveen. Durante a Copa, ele já havia surpreendido ao admitir com naturalidade que tinha, de longe, o salário mais baixo do elenco holandês no Catar. “Se eu sou o jogador mais mal pago da seleção holandesa? Sim, 100%.”

No ataque, a expectativa de Van Gaal é que a mistura de juventude e experiência, representada pela dupla Gakpo e Depay, possa fazer a diferença novamente, como aconteceu nas oitavas. Dumfries, referência no meio-campo, deve ser um dos jogadores mais visados pela marcação argentina.

MESSI

Mais uma vez, todos os holofotes estarão no craque do Paris Saint-Germain. Referência técnica e moral da Argentina, o atacante já tem três gols, uma assistência e 19 finalizações nesta Copa. Contra a Holanda, ele pode ampliar seus números também na história dos Mundiais. Com nove gols em cinco edições da competição, só precisa de mais um para igualar Batistuta como maior artilheiro da seleção em Copas.

Em caso de classificação, o argentino alcançará outro feito. Ele tem 23 jogos em Copas e está a dois de empatar com o alemão Lothar Matthäus. Se a Argentina vencer a Holanda, Messi terá mais duas partidas a disputar no Catar, tornando-se o jogador com o maior número de jogos na história dos Mundiais.

Em campo, o veterano terá experiência de sobra ao seu lado, a começar por Di María, que pode ser titular, após se recuperar de lesão. Otamendi, Tagliafico e Marcos Acuña, que deve ser reserva, são as referências da equipe, assim como De Paul, dominador no meio-campo. Na véspera da partida, o técnico Lionel Scaloni descartou qualquer informação sobre uma suposta lesão de De Paul, mas fez mistério.

POLÊMICAS

O confronto foi precedido de declarações pouco amistosas do lado holandês. Van Gaal brincou com uma entrevista concedida por Di María em que o argentino disse que o treinador foi o pior de sua carreira e que era “insuportável” quando trabalhou com ele no Manchester United.

“Di María é um dos poucos jogadores que pensa que sou o pior treinador. Sinto muito e acho triste que ele tenha dito isto. Memphis também pensava assim. Mas agora a gente se beija na boca”, respondeu o treinador, sentado ao lado de Depay, na coletiva concedida na quinta-feira.

Van Gaal também afirmou que tem “contas a acertar” com a Argentina, lembrando o último confronto entre as duas seleções. Na Copa de 2014, o time sul-americano eliminou a Holanda nos pênaltis nas semifinais, após empate sem gols no tempo normal e prorrogação. Na época, a equipe europeia contava com o mesmo treinador.

“Estamos nas quartas, e a Argentina foi o time que nos eliminou nos pênaltis da última vez que chegamos a essa fase. Então, temos contas a acertar com eles”, avisou Van Gaal.