O trio de arbitragem do jogo entre Inglaterra e França, pelas quartas de final da Copa do Mundo, terá um trio de arbitragem brasileiro. Wilton Pereira Sampaio, acompanhado dos assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires, estarão à frente do confronto. Neuza Back, que compôs a primeira equipe totalmente feminina em um jogo, no duelo entre Costa Rica e Alemanha, checará os impedimentos no VAR, função que já realizou em outras ocasiões.

Esta será a quarta partida arbitrada por Sampaio no Catar e a quinta liderada por um juiz brasileiro – um recorde na competição -, já que Raphael Claus comandou a goleada de 6 a 2 da Inglaterra sobre o Irã, na primeira rodada da fase de grupos. Os outros jogos apitados por Wilton foram: Senegal 0 x 2 Holanda, Polônia 2 x 0 Arábia Saudita e, mais recentemente, Holanda 3 x 1 Estados Unidos, pelas oitavas de final.

Para um árbitro ser escolhido em mais jogos das fases subsequentes da Copa do Mundo, ele deve ter boas atuações nos primeiros compromissos, e Sampaio vem sendo elogiado por seu desempenho. Curiosamente, para realizar o sonho de ser escalado na final do torneio, ele deveria ‘secar’ a seleção brasileira, já que não seria escolhido para apitar uma decisão de seu próprio país. E, como a Fifa costuma optar por trios que não sejam nacionais dos semifinalistas, uma vitória do Brasil sobre a Croácia pode encerrar a participação do juiz no Catar.

Os únicos brasileiros a comandarem o jogo da taça foram Arnaldo César Coelho, em 1982, e Romualdo Arppi Filho, em 1986. O recordista de atuações em uma única edição são José Roberto Wright, com quatro em 1990, número que será empatado e ainda com chances de ser superado por Sampaio. Já o árbitro com mais participações no total e em Mundiais distintos é Carlos Eugênio Simon, que esteve sete vezes em campo nos campeonatos de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci foi o representante do País nas últimas duas Copas, em 2014 e 2018.