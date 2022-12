O atacante Kingsley Coman apresentou sintomas gripais e não participou do treinamento da França desta quinta-feira, três dias antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina. De acordo com a Federação Francesa de Futebol (FFF), o jogador ficou no quarto do hotel onde a delegação está hospedada, mas a situação não é motivo de preocupação.

Reserva aproveitado em todos os jogos, exceto nas semifinais, Coman é o terceiro jogador da seleção francesa que apresenta sintomas gripais nesta semana. O zagueiro Dayot Upamecano e o volante Adrien Rabiot tiveram o mesmo problema, porém já avançaram na recuperação e devem estar disponíveis para o duelo decisivo diante dos argentinos.

Após ficar no banco de reservas e dar seu lugar no time titular a Konaté na semifinal contra o Marrocos, Upamecano treinou normalmente nesta quinta e deve ter condições de começar jogando no domingo. Já Rabiot, que não foi levado para o duelo com os marroquinos na quarta-feira, trabalhou no gramado com o preparador físico Cyril Moine.

Olivier Giroud, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann não integraram o grupo que treinou sob o comando do técnico Dider Deschamps nesta quinta. Os três pilares do setor ofensivo francês realizaram trabalhos de recuperação, pois sofreram pancadas ao longo da última partida. Nenhum deles, contudo, corre o risco de ficar de fora da final.