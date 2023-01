Começou na manhã desta terça-feira, 3, a cerimônia de transmissão de cargo ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no auditório da pasta, em Brasília. O ex-ministro da pasta, José Carlos Oliveira, também participa do evento.

É um dos poucos ministros do governo de Jair Bolsonaro (PL) que transmitiram o cargo aos sucessores.

Além de Marinho e Oliveira, estão presentes os ministros Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; e o futuro presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, além do presidente da CUT, Sergio Nobre.