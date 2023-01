Começou nesta terça, 3, a cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, na sede do antigo Ministério do Trabalho e Previdência, em Brasília.

O evento conta com a participação do ex-ministro José Carlos Oliveira, que também fez a transmissão do cargo, mais cedo, para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A pasta de Oliveira foi desmembrada. Ele é um dos poucos participantes da gestão Jair Bolsonaro (PL) a transmitir o cargo para os sucessores no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mais cedo, ao discursar na cerimônia do Trabalho, Marinho elogiou o antecessor pelo ato. Segundo ele, Oliveira teve a “hombridade” que outros ministros de Bolsonaro não tiveram.