Começou na manhã desta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto a cerimônia de transmissão do cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Estão presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, além da ministra do Planejamento, Simone Tebet; do ministro da Justiça, Flávio Dino; do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; do titular da Educação, Camilo Santana; do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; do titular de Portos e Aeroportos, Márcio França; e da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Também acompanham a cerimônia o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo; Celso Amorim, assessor especial de Lula para Assuntos Internacionais; o futuro presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR); e o líder do partido na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (PT-MG).