Começou a cerimônia de posse de Alexandre Padilha como ministro da Secretaria de Relações Institucionais nesta segunda-feira, 2. O salão nobre do Palácio do Planalto está lotado de políticos e representantes da sociedade civil, que terão articulação com a pasta.

Ao serem chamados para compor o palco da solenidade, os ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e José Sarney (MDB) foram aplaudidos em pé. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também marca presença.

Padilha foi ministro das Relações Institucionais do segundo governo Lula e agora volta ao cargo. Ele também foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff e se notabilizou pela criação do programa Mais Médicos.