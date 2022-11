Bruno Fernandes marcou duas vezes pela seleção portuguesa diante do Uruguai nesta segunda-feira. O meia do Manchester United, porém, admitiu ter comemorado o primeiro gol como se fosse de Cristiano Ronaldo. Na jogada, o camisa 8 faz o cruzamento, o astro salta para tentar uma casquinha na bola e ela vai diretamente para o gol. A Fifa creditou o gol, por fim, a Bruno Fernandes.

“Eu festejei como se tivesse sido gol do Cristiano. Pareceu-me que ele tinha tocado na bola, o meu objetivo era fazer um cruzamento para ele. Independentemente disso, estamos felizes pela vitória, marque um ou marque outro. Sabemos que o Cristiano é um atacante que procura os gols, mas o mais importante é o objetivo conquistado de estar na próxima fase”, afirmou Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo foi às redes sociais e se esquivou sobre a discussão por ter ou não marcado o primeiro gol de Portugal no jogo. O craque valorizou o trabalho conjunto do elenco e também as dificuldades impostas pelos uruguaios na partida.

“Estamos nas oitavas do Mundial! Grande trabalho, time! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo! Força, Portugal!”, escreveu Cristiano Ronaldo.

O goleiro Diogo Costa foi ao encontro da opinião de Cristiano Ronaldo. Ele afirma que apesar do resultado, o jogo se desenhou de maneira complicada. “Ganhar esses jogos pode parecer fácil graças ao nosso trabalho. Todos os time que estão aqui se classificaram por méritos e nunca será fácil vencer”, concluiu.

O técnico Fernando Santos disse que o Uruguai jogou bem e poderia ter saído como vencedor do duelo e garantiu que Portugal não se contenta com a classificação para as oitavas e que buscará assegurar a liderança do Grupo H. “Meus jogadores se doarão ao máximo para ganhar da Coreia do Sul. Confio plenamente neles. Ainda não estamos garantidos no primeiro lugar. Temos de seguir melhorando, buscando as melhores combinações na equipe”, explicou o treinador, que também revelou preocupação com o lateral-esquerdo Nuno Mendes. Ele deixou o campo chorando ainda no primeiro tempo após sentir uma lesão muscular.

“Vamos submeter o Nuno a um exame amanhã. Ao que parece, ele sofreu um contratura muscular. Esperamos que não seja nada grave. Em 24 ou 48 horas saberemos melhor como ele se sente”, finalizou Fernando Santos.

Portugal entra em campo novamente na sexta-feira, às 12h, para encarar a Coreia do Sul, no Estádio Cidade da Educação.