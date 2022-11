O comercial da Nike para a Copa do Mundo lançado na quarta-feira viralizou nas redes sociais ao reunir grandes craques do passado e do presente em uma “viagem no tempo”. A propaganda da empresa de material esportivo de mais de 4 minutos usou a tecnologia em um animado anúncio que coloca em campo as versões de Ronaldo Fenômeno, nas Copas de 1998 e 2022, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona de 2006, Mbappé no Mundial 2018 no chamado “futebolverso.”

Tudo começa em um laboratório em que uma cientista francesa e um brasileiro discutem sobre qual jogador foi melhor: Mbappé ou Ronaldinho Gaúcho. Os dois decidem simular uma computação gráfica para ver quem leva a melhor dentre os dois jogadores.

Os dois mostram seu repertório de dribles e grandes jogadas em um campo improvisado dentro de um laboratório em que vários cientistas viram torcedores.

Um dos momentos engraçados do comercial da Nike para a Copa se dá quando o Ronaldo Fenômeno de 1998 se encontra com sua versão do Mundial de 2022 e o questiona sobre o corte de cabelo “Cascão”, utilizado pelo craque brasileiro na final diante da Alemanha.

A propaganda, chamada de Nike FC Presents the Footballverse, também conta com uma cena que faz referência ao filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, em que várias versões do super-herói se encontram. No comercial da Nike, Ronaldo Fenômeno já aposentado se encontra com suas versões de 1998 e 2022.

Também fazem parte do comercial nomes como o craque português Cristiano Ronaldo, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, o ex-jogador Edgar Davids, o meia belga Kevin de Bruyne, o inglês Phil Foden, além da americana Alex Morgan e da australiana Sam Kerr.

O comercial também brinca sobre como os jogadores da atualidade assistiram a lances dos craques do passado no YouTube e aprenderam grandes jogadas.