(Foto: Luiz Costa/SMCS)

A comissão especial criada pela Câmara Municipal de Curitiba para discutir o novo contrato do transporte coletivo e a possibilidade da adoção de uma “tarifa zero” na capital definiu hoje que no próximo dia 5, ouvirá o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. O objetivo é entender o funcionamento atual do sistema.

