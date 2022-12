Uma das grandes surpresas na Copa do Mundo do Catar até aqui, a Coreia do Sul chega para o duelo com o Brasil desta segunda-feira, pelas oitavas de final, com uma campanha sólida no Mundial. Comandada pelo seu referencial técnico, Heung Min Son, craque do Tottenham, e pelo treinador português Paulo Bento, a equipe asiática busca fazer história contra a seleção brasileira para seguir viva na competição.

No Catar, a Coreia do Sul surpreendeu ao avançar no Grupo H, na segunda colocação, com quatro pontos, vencendo Portugal na última rodada. Até o momento, os asiáticos anotaram quatro gols e sofreram outros quatro.

Na preparação para o Mundial, a Coreia do Sul terminou as Eliminatórias Asiáticas na segunda posição do Grupo A, com 23 pontos, dois a menos que o Irã, que deixou a Copa do Catar na fase de grupos. Durante o ciclo de preparação para a Copa, Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram em um amistoso neste ano que terminou com uma goleada brasileira por 5 a 1.

Na história, as seleções se enfrentaram em apenas sete oportunidades. A seleção brasileira saiu vencedora em cinco confrontos, com os sul-coreanos vencendo apenas dois. O último triunfo asiático sobre a seleção brasileira aconteceu em 1999.

DESTAQUES DA COREIA DO SUL

Indiscutivelmente, Heung Min Son é o grande destaque da Coreia do Sul. Aos 30 anos, o atleta do Tottenham comanda sua seleção em busca de bater o feito inédito da equipe de 2002 que acabou a Copa do Mundo na quarta posição. Até o momento, Son não balançou as redes no Catar, mas a assistência fundamental para o gol de Hwang garantiu a Coreia do Sul nas oitavas. Além disso, é o “motor” do time, com 18 cruzamentos completados, 52 bolas recebidas entre o meio-campo e a linha defensiva e oito tentativas de gol.

Son tem chamado atenção por usar uma máscara protetora. Isso se dá por uma fratura que o atleta sofreu no rosto, na altura do olho esquerdo, ao se chocar com um adversário em um jogo pela Liga dos Campeões. O acessório virou moda entre os torcedores da Coreia, que foram vistos utilizando máscaras nas arquibancadas dos estádios do Catar.

O momento mais marcante até aqui foi justamente a assistência para Hwang, aos 47 minutos do segundo tempo contra Portugal. No lance, Son arrancou da defesa, segurou a defesa portuguesa e deu um passe milimétrico que encontrou Hwang. O gol selou a classificação sul-coreana. Além de Hwang, Cho Guesung, com dois gols, é outro destaque ofensivo e artilheiro da equipe de Paulo Bento.

O COMANDANTE PAULO BENTO

O nome de Paulo Bento não é desconhecido dos brasileiros, sobretudo dos torcedores do Cruzeiro. O português de 53 anos teve uma passagem relâmpago pela equipe mineira, em 2016. Comandou o time em apenas 15 partidas, em um total de 70 dias de trabalho, com apenas quatro vitórias, três empates e oito derrotas.

Depois do Cruzeiro, treinou o Olympiacos, da Grécia, e o Chongqing Liangjiang Athletic, da China. Ele assumiu a seleção da Coreia do Sul em 2018. Até o momento dirigiu o time em 56 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e oito derrotas, sendo campeão da Copa da Ásia Oriental, na temporada 2018/2019. Na parte tática, Paulo Bento tem adotado um esquema de 4-2-3-1, com uma linha de quatro defensores, dois volantes, uma linha de três meio-campistas mais avançados – com Son na esquerda – e um atacante centralizado, Cho Guesung.

O treinador, inclusive, já entrou para a história do Mundial do Catar. O português foi o primeiro treinador – e único até aqui – a ser expulso no torneio. Paulo Bento recebeu cartão vermelho após reclamar com o árbitro inglês Anthony Taylor no fim da partida contra Gana, pela fase de grupos.

Em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, Brasil e Coreia do Sul duelam nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stadium 974.