Valquir Aureliano-Arquivo BP

O papa Francisco participou, ontem, da missa do Domingo de Ramos, cerimônia que dá início à Semana Santa. A celebração foi Praça São Pedro, no Vaticano, com a tradicional e solene procissão de ramos.

O ato acontece em todo o mundo católico, onde as paróquias repetem o gesto da procissão de ramos, na abertura da Semana Santa.

Em Curitiba, a missa de Ramosé realizada em todas as igrejas. Neste dia também acontece a Coleta Nacional de Solidariedade.

Os recursos arrecadados integram os Fundos Diocesanos e Nacional de Solidariedade que têm contribuído em projetos sociais. Do total arrecadado na Coleta para a Solidariedade, 60% fica na própria diocese.