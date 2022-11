Enquanto o técnico Tite comandava um treino fechado no Grand Hamad Stadium, o CT da seleção brasileira em Doha, do outro lado da rua dois jogadores da Sérvia concediam entrevista coletiva afirmando que as dúvidas que pairam sobre a cabeça do treinador brasileiro não mudam em nada o que pensa a equipe europeia para a partida de estreia entre as duas seleções na Copa do Mundo do Catar, na próxima quinta-feira.

Tite tem feito mistério sobre a escalação do Brasil para a estreia. Há uma dúvida se o treinador irá escalar uma equipe mais ofensiva, com Vinicius Jr. no ataque, ou mais conservadora, com Fred reforçando o meio-campo.

Isso, porém, não parece preocupar os sérvios. “Estamos focados apenas em como vamos nos defender e em como vamos atacar o Brasil”, afirmou o meio campo Gudelj, que atua pelo Sevilla. “Vai ser um jogo difícil, porque o Brasil é um time muito bom, com bom jogadores. Mas nós estamos preparados e confiantes.”

A declaração foi dada durante entrevista coletiva realizada no fim da tarde (pelo horário local) no CT da seleção sérvia, que fica no complexo esportivo do Al Arabi, o mesmo da seleção brasileira. As instalações, claro, são isoladas uma da outra.

Ao lado de Gudelj, o atacante Duricic exaltou a força do elenco brasileiro. “Se os defensores do Brasil, titulares da Juventus, são o elo mais fraco do time, isso não é uma boa notícia para nós”, brincou, em referência aos laterais Danilo e Alex Sandro. “Mas os brasileiros têm defeitos e sabemos quais são.”

Indagado sobre a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, o atacante da Sampdoria declarou que o resultado “mostrou o que torna o futebol bonito e que surpresas são possíveis”, mas negou qualquer comparação com o duelo de quinta-feira. “Um jogo completamente diferente nos espera contra o Brasil. Estamos nos preparando em paz.”