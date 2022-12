A Copa do Mundo do Catar está chegando em sua reta final. Oito seleções ainda disputam o título do torneio: Brasil, Croácia, Holanda, Argentina, Inglaterra, França, Marrocos e Portugal.

A fase de quartas de final será disputada nesta sexta-feira, dia 9, e no sábado, dia 10. As semifinais acontecem nos dias 13 e 14. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para o dia 17 (sábado) e a grande final será no dia 18 (domingo).

Confira os jogos das quartas de final da Copa do Catar:

Brasil x Croácia

Data: 09/12

Onde: Education City Stadium, em Doha

Horário: 12h

Holanda x Argentina

Data: 09/12

Onde: Lusail Stadium, em Lusail

Horário: 16h

Marrocos x Portugal

Data: 10/12

Onde: Al Thumama Stadium, em Al Thumama

Horário: 12h

Inglaterra x França

Data: 10/12

Onde: Al Bayt Stadium, em Al Khor

Horário: 16h