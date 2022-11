A primeira vitória do Marrocos na Copa do Mundo do Catar não foi apenas motivo de felicidade neste domingo. Torcedores marroquinos e belgas entraram em confronto nas ruas de Bruxelas antes e, principalmente, após a partida. A presença de marroquinos e seus descendentes é a maior estrangeira em território belga. Fogo foi ateado em carros, lixeiras e, de acordo com a polícia, onze pessoas foram presas.

Segundo o canal belga RTBF, os torcedores começaram a causar problemas pelas ruas de Bruxelas ainda no primeiro tempo de partida. De acordo com a emissora, o gol do Marrocos anulado no primeiro tempo foi o motivo para os torcedores do país colocarem fogo em uma lixeira no centro da cidade.

De acordo com o policiamento da capital belga, “dezenas de pessoas entraram em confronto nas ruas do centro da cidade, o que comprometeu a segurança pública e o fogo foi colocado em carros e em lojas.”

Por conta disso, através das redes sociais, o policiamento solicitou para que a população evitasse algumas regiões da cidade. Tudo foi normalizado após algumas horas e, de acordo com a polícia de Bruxelas, 11 pessoas foram presas.

Após uma visita para a Ucrânia, o primeiro-ministro belga Alexander De Croo usou as redes sociais para se posicionar sobre o acontecimento deste domingo na capital. “Futebol deveria ser uma festa”, disse ele, destacando também que “a violência é inapropriada nessas circunstâncias.”