Divulgação

O duo mineiro Clara x Sofia, que a cada dia conquista mais espaço na música brasileira, está escalado para abrir os cinco shows que a banda britânica Coldplay vai apresentar em Curitiba e no Rio de Janeiro. Na capital paranaense, as apresentações da turnê `Music Of The Spheres World Tour´ acontecem nos próximos dias 21 e 22 de março no Estádio Major Antônio Couto Pereira (R: Ubaldino do Amaral, 37) . As meninas sobem ao palco às 18h15.

