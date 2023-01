Casada com Pelé desde 2016, Márcia Aoki foi vista aos prantos durante o velório do Rei do Futebol. Durante a transmissão realizada pela TV Globo, a cena da viúva do ex-jogador ao lado do caixão chamou a atenção de espectadores de todo o Brasil. Visivelmente emocionada, ela teve de ser amparada por Edinho, um dos filhos de Pelé. A viúva não conversou com a imprensa.

Com 56 anos, Márcia foi a terceira mulher do ex-atleta e o namorava desde 2010. Ela, que atualmente trabalha em uma empresa de importação de suplementos médicos, conheceu o Rei enquanto estudava administração em Nova York na década de 1980.

Entre encontros e reencontros, os dois acabaram se apaixonando anos depois, em 2010, enquanto moravam em um mesmo prédio em São Paulo. De acordo com uma entrevista de Pelé dada em 2012, Márcia havia acabado de se separar e convidou o ex-jogador para conferir a reforma que ela estava fazendo em seu apartamento. Não demorou muito para os dois engatarem em um relacionamento.

O casamento ocorreu em 2016, no Guarujá, em uma cerimônia íntima para 100 convidados. O Rei havia afirmado que Márcia seria sua “última namorad” e assim foi. Antes, Pelé havia sido casado duas vezes: com Rosimeri Cholbi e com Assíria Nascimento.

Pelé morreu na última quinta-feira, 29, em decorrência de um câncer no cólon. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo há algumas semanas, mas fazia tratamento contra a doença há anos. Márcia foi um dos pilares dos últimos anos de vida do ex-jogador. No começo deste ano, Pelé postou uma foto com a esposa afirmando que “o tratamento é difícil, mas sentir o amor dela é o melhor remédio”.