Divulgação



O Suryaa Curio Collection by Hilton foi o hotel oficial do Coldplay em sua passagem por Curitiba em 2023. Os quatro integrantes do grupo e a sua equipe ficaram hospedados com exclusividade no empreendimento administrado pela HCC Hotels no período entre as apresentações da turnê “Music Of The Spheres World Tour” no estádio Couto Pereira, nos dias 21 e 22 de março.

Uma das bandas em atividade mais importantes do mundo, o quarteto britânico conta com os mais elevados padrões de serviço por onde passa em suas turnês. Avalizado pela marca Hilton, o Suryaa atende a estes critérios, dispondo de acomodações luxuosas e minuciosamente equipadas com mobiliário e tecnologia de ponta. Todas as suítes contam com recursos como cortinas automatizadas, hidromassagem vertical e banheira de imersão – duas delas com mezanino, terraço privativo com jacuzzi e vista para o campo de golfe.

Mas o Suryaa também dispõe de outros atributos únicos que o tornam perfeito para receber hóspedes de importância global, conforme explica a gerente-geral do hotel, Bruna Beggiora. Concebido como hotel boutique, com um total de 25 apartamentos, e localizado dentro do condomínio Alphaville Graciosa, na região metropolitana de Curitiba, o hotel se diferencia por oferecer um grau a mais de privacidade e sossego, além de dispor de facilidades como o heliponto de Alphaville. “O hotel está localizado numa área tranquila e com muita segurança”, lembra a gerente.

Por se tratarem de artistas de grande porte, foi necessário administrar o movimento da imprensa, fãs e curiosos. Para isso, o Suryaa reforçou a segurança externa e contou com o patrulhamento da equipe de seguranças das moradias do complexo Alphaville. “Com isso, a privacidade dos artistas foi mantida”, explica Beggiora.

Divulgação

Exclusividade

A exclusividade do hotel, que foi inteiramente reservado para a banda e sua equipe durante a estadia, proporcionou conforto, privacidade e liberdade aos hóspedes ilustres, além de garantir um atendimento personalizado cuidadosamente planejado. “Quando recebemos as solicitações do grupo, nos reunimos com a equipe e fomos nos preparando para cada pedido, para que tudo fosse adequado e fluísse da melhor maneira possível enquanto eles estivessem aqui”, conta a gerente geral. Entre os pedidos especiais esteve a substituição de todas as garrafas de plástico por garrafas de vidro nos apartamentos.

Os desafios da equipe do hotel não foram poucos, mas a hospitalidade e o atendimento de alta qualidade do Suryaa geraram o resultado esperado: os músicos e sua equipe saíram satisfeitos da estadia, segundo relatos do staff da banda britânica ao hotel. “O feedback foi positivo, com destaque para o atendimento acolhedor e de alto padrão e para a vista perfeita. Sem contar com a tranquilidade do hotel exclusivo”, conta a gerente.

Conheça o Suryaa

Quem quiser conhecer em primeira mão o mesmo atendimento de excelência prestado à banda Coldplay pode reservar sua suíte no Suryaa Curio Collection by Hilton por meio do telefone 0800 555 8844, do WhatsApp 55 41 3340-4070 e do email reservas1@hcchotels.com.br.

Além do conforto e luxo das acomodações, o Suryaa conta com a alta gastronomia de produto do restaurante Koré, o spa Tereza Zanchi, academia, saunas seca e úmida, lareira ecológica e uma piscina aquecida com bordas de vidro dividida entre uma parte externa e uma interna.

Suryaa Curio Collection by Hilton

R. Jaguariaíva, 344 – Alphaville Graciosa – Pinhais (PR)

Central de reservas

0800 555 8844 | WhatsApp 55 41 3340-4070 | reservas1@hcchotels.com.br