O Consórcio Olympus XIV, da Alupar Investimentos e Mercury Investiments Participações, ligado ao Perfin, conquistou o lote 6 do leilão de transmissão nº 2/2022, organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizado nesta sexta-feira, 16, na B3, em São Paulo. A ordem de oferta dos lotes foi alterada para que esse fosse o primeiro projeto a ser ofertado ao mercado

O grupo ofereceu uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 69,5 milhões para assumir o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 15,05% em relação ao valor máximo estabelecido no edital de R$ 81,808 milhões. Pelas regras do leilão, vence o empreendedor que oferecer a menor RAP para construir e operar os empreendimentos de transmissão.

Também apresentaram lances pelo lote 6, a Cteep e o Fundo De Investimento Em Participações 175 Multiestrategia, que ofertaram lances com deságios na casa dos 5%.

O lote 6 é composto pela subestação Centro, já existente, localizada em São Paulo. Conforme o edital, está prevista a implantação de novo serviço no empreendimento, com troca do nível de tensão de 230 para 345 kV em barramento isolado (GIS) e substituição das transformações para 345/88 kV, num investimento estimado em quase R$ 500 milhões e que tem prazo de 60 meses para ser realizado. Com isso, a entrada em operação está prevista para 30 de março de 2028.

A subestação é atualmente detida pela ISA Cteep e deve ser transferida para o vencedor do leilão. A transmissora não concordou com a relicitação e chegou a buscar alternativas em diferentes esferas para retirar o lote do leilão, mas não obteve sucesso.

O Consórcio Olympus assumirá a responsabilidade pelas instalações a partir da assinatura do contrato de concessão, prevista para 30 de março de 2023, e haverá um prazo de seis meses de transição.

O leilão de transmissão deve ofertar ao mercado seis lotes de concessões com um total de 710 km de linhas de transmissão e subestações com 3.650 MVA em capacidade de transformação, além da manutenção da prestação do serviço público de transmissão de 743 km de linhas de transmissão e 2,2 mil MW em subestações conversoras, localizados em 9 Estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia e São Paulo. Os investimentos são estimados em cerca de R$ 3,5 bilhões.