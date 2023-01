Segundo estudo da Serasa Experian, os consumidores do Paraná sofreram 20.019 tentativas de fraude de identidade em novembro do ano passado. Com isso, o PR lidera o ranking da região Sul com 1.711 tentativas a cada um milhão de habitantes. Santa Catarina apareceu em 2º lugar, com 1.678 tentativas a cada um milhão/hab.



Ambos estão com resultados acima da média nacional, que marcou 1.315 tentativas de fraude a cada um milhão de habitantes. No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o Brasil já sofreu com mais de 3,6 milhões de tentativas de fraude de identidade.