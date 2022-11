A demanda por produtos industriais no País recuou em setembro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais registrou queda de 1,3% em setembro ante o mês imediatamente anterior.

O resultado sucede uma retração de 0,8% em agosto, após alta de 2,0% em julho. Desta maneira, o consumo de bens industriais encerrou o terceiro trimestre com avanço de 0,5% ante o segundo trimestre.

No mês de setembro de 2022 ante setembro de 2021, houve elevação de 0,7%. No terceiro trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre de 2021, a demanda por bens industriais cresceu 2,6%.

No mês de setembro em relação a agosto, entre os componentes do consumo aparente, a produção de bens pela indústria brasileira destinada ao mercado doméstico recuou 1,1%, e as importações de bens industriais caíram 1,9%.

No terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano, o consumo de bens nacionais caiu 1,4%, mas o de bens importados subiu 8,3%.