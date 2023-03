Antonio Conte não teme o caminho que seu trabalho tomou e segue em rota de colisão com os jogadores do Tottenham. Neste sábado, após a equipe abrir 3 a 1 no placar e sofrer o empate do Southampton em jogo pelo Campeonato Inglês, o italiano foi direto ao criticar atletas e diretoria da equipe de Londres.

“O problema é que mostramos que não somos um time”, disse Conte à BBC britânica. “Vejo 11 jogadores, vejo jogadores egoístas. Não vejo jogadores que querem ajudar, que jogam com o coração”, explicou o treinador italiano após empate do Tottenham na rodada do Campeonato Inglês.

Conte, que tem contrato em fase final nesta temporada e provavelmente não será renovado, vem de eliminação na Liga dos Campeões para o Milan e continua na luta para se manter no G-4 do Campeonato Inglês. Não bastasse o comentário sobre o elenco e o time, o treinador italiano também criticou duramente o dono da equipe.

“Esta é a história do Tottenham. O dono está aqui há 20 anos e não ganhou nada. Por quê?”, questionou Conte de maneira irônica em entrevista após a partida deste sábado.

Apesar de ser visto como um dos grandes da Inglaterra, fazendo parte do grupo de times conhecido como “Big Six”, o Tottenham não sabe o que é ser campeão desde a temporada 2007/2008, quando o clube ficou com o título da Copa da Liga Inglesa.

Com o empate, o time de Londres manteve a quarta colocação e é pressionado pelo Newcastle, que vem em quinto lugar com dois pontos a menos. A próxima rodada do Campeonato Inglês acontecerá no começo de abril, após a data Fifa, quando o time de Conte irá visitar o Everton.