Reprodução/Twitter Ratinho Jr

O primeiro trecho da nova iluminação do Contorno Sul de Curitiba já está implementado em cerca de 500 metros. As pessoas que passam pelo local já podem experimentar maior visibilidade, o que garante mais segurança aos milhares de veículos que transitam diariamente nessa região.



No total, serão 10,7 quilômetros contemplados com o novo sistema de iluminação em LED, desde a interseção com a BR-277 até a interseção com a Rua Vicente Michelotto (km 598,5), na Cidade Industrial de Curitiba.



A obra começou em outubro do ano passado, teve uma parada no fim de ano a pedido da Polícia Rodoviária Federal, e retomada na semana passada. A obra tinha previsão de ser concluída em seis meses.