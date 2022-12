O contraventor e militar da reserva do Exército Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, de 81 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira, 7, pela suspeita de ser o mandante da morte de um pastor em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Fábio Sardinha, de 41 anos, foi assassinado em julho de 2020 ao descer do carro em um posto de combustíveis no bairro do Columbandê. A prisão foi feita por policiais federais do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/FACÇÕES) e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro.

A operação da PF e do MP do Rio, batizada de Sicários, foi deflagrada com o objetivo de prender agentes denunciados pelo homicídio do pastor evangélico. A investigação indica que o crime tem características de execução sumária. Sicário significa matador de aluguel ou quem é contratado para matar alguém.

Foram expedidas três ordens de prisão, 17 mandados de busca e apreensão em endereços dos suspeitos e de pessoas investigadas.

Dois denunciados são integrantes e ex-integrantes das forças policiais estaduais e são suspeitos de atuarem em organização criminosa que monopoliza a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outras apostas, nos municípios de Niterói, São Gonçalo e outros da região metropolitana, de acordo com o Ministério Público.

A investigação também contou com diligências realizadas pela Polícia Civil. Mais de 120 policiais federais, do Rio de Janeiro e de Brasília, e agentes do GAECO/MPRJ participam da operação.

Foram encontrados um fuzil com munições e carregadores na casa de Ailton. Ele foi preso em flagrante.