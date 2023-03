Wandscheer (PP): governo Lula não tem 90 dias. Foto: Valquir Aureliano.

O coordenador da bancada federal paranaense e da comissão criada para discutir as novas concessões de rodovias no Estado, deputado Toninho Wandscheer (PP) defendeu hoje cautela na definição do modelo de leilão, afirmando que o governo Lula “começou agora” e precisa de tempo para debater o formato da licitação, para que não sejam cometidos os mesmos erros dos contratos anteriores. Wandscheer disse que a comissão se reúne novamente amanhã, em Brasília, com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para avançar as discussões sobre o processo.

