O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) lançou durante a conferência do clima da ONU (COP-27) um programa, com início das atividades previsto para janeiro, que visa apoiar as empresas a aplicar na prática metas de neutralidade climática.

Em parceira com o WBCSD, sigla em inglês do conselho empresarial global de desenvolvimento sustentável, a iniciativa terá entre suas primeiras ações um guia com o passo a passo para que as empresas implementem soluções de redução de emissões.

Segundo levantamento do WBCSD, cada multinacional terá que mobilizar entre 10 e 100 mil fornecedores para alcançar compromissos de neutralidade climática, o que torna o objetivo enorme e dependente de colaboração mútua.

A Plataforma Net Zero, como é chamado o programa que está sendo trazido ao Brasil, tem como objetivo acelerar as ações climáticas contra os gases de efeito estufa em todas as esferas: dentro das empresas, nas cadeias de valor, nas políticas públicas nacionais e nas organizações internacionais.

“Precisamos agir para manter viva a meta de conter o aquecimento global em 1,5ºC, e as empresas têm um papel fundamental. Com a Plataforma Net Zero, o CEBDS passa uma mensagem clara de que este é o momento de ir além de compromissos e partir para a ação”, comenta Marina Grossi, presidente do CEBDS.