Antes do início do segundo dia da segunda rodada da fase de grupos, cinco partidas já registraram o placar de 0 a 0 na Copa do Mundo do Catar. Este número supera e muito o do Mundial de quatro anos atrás, na Rússia, quando apenas o duelo França x Dinamarca terminou sem gols na primeira fase.

Com mais 28 jogos previstos até o início das oitavas de final, existe a possibilidade da primeira Copa no Oriente Médio registrar um número recorde de ‘zero a zero’ na fase de grupos, que pertence ao Mundial da África do Sul, com seis placares em ‘branco’. Alemanha/2006 e Brasil/2014 somaram cinco cada um.

No Catar, o primeiro jogo sem nenhum gol marcado ocorreu no terceiro dia de competição, com Dinamarca x Tunísia. Depois o placar se repetiu em México x Polônia, Marrocos x Croácia, Uruguai x Coreia do Sul e Inglaterra x Estados Unidos.

Em compensação, duas partidas fizeram a alegria dos fãs do futebol. A marcante vitória da Inglaterra, por 6 a 2, sobre o Irã foi o jogo com mais gols até o momento na Copa, enquanto a maior goleada foi obtida pela Espanha diante de Costa Rica por 7 a 0.